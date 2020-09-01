MEB sözleşmeli öğretmenlik atama sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Öğretmen adayları heyecanla sözleşmeli öğretmenli atama sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Sınavdan ve sözlü mülakattan yeterli puanı alarak tercihlerde bulunan adaylar gözü kulağı sonuçlarda. Peki sözleşmeli öğretmenlik sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bakanlık kadrolarında görev yapmak üzere 19 bin 910 sözleşmeli öğretmen istihdamı için adaylar, eğitim kurumu tercihlerini, 31 Ağustos saat 23.59'a kadar gerçekleştirdi.

Sonuçlar, 1 Eylül 2020 tarihinde yine http://turkiye.gov.tr'den açıklanacak.

Adaylar, tercihlerini kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-Devlet üzerinden gerçekleştirecek.

Atama işlemleri, 1 Eylül'de sonuçlandırılacak.

Atama sonuçları ise 1 Eylül itibariyle E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SÜRESİ

Sözleşmeli öğretmenlik süresinin. 4 artı 2 olmak üzere toplam 6 yıl olan sözleşme süresini 3 artı 1 toplam 4 yıla indirilmesi gündemdeydi. Konuyla ilgili son durum 2023 Eğitim Vizyonu'nda gelmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili söz verdikleri gibi süreyi kısaltma noktasında bir çabalarının olduğunu, bunun da TBMM onayıyla hayata geçtiğini, ayrıca öğretmenlik meslek kanunu tasarısını da paydaşlardan görüşler alarak Cumhurbaşkanlığı makamına sunduklarını, bununla ilgili çalışmaların devam ettiğini hatırlattı.