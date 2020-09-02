Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 2 Eylül Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar...

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Peki Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? Hangi konular ele alındı? İşte 2 Eylül Çarşamba Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Mehmet'in Afyonkarahisar'da, Hakan Kara'nın evinde bulunarak devlet korumasına alındığı belirtildi. Hakan Kara'nın lakabının Şenol olduğu belirtildi. 2004 yılında Halime Hanım'ı bir başkasıyla evlendirmek isteyince gidip evlenmek isteyen dükkânını bastığı hatırlatıldı. Canan Bardakçı (Mehmet Efe'nin annesi) Hakan Kara'dan şüphelendiğini Hakan'ın dükkân basma olayının 16 sene önce olduğunu söyledi. Selçuk 25 yıl sonra ailesine Müge Anlı 'da kavuşmuştu. Gül Ali Memiş, Selçuk'un kaybolduğunda kimliği ve bir fotoğrafın bile olmadığını aradıklarını ama ellerinde bir eşkâl olmadığı için bulamadıklarını açıkladı. Gül Ali Bey ağabeyinin 3 kez evlendiğini yayına gelen 3. Eşi olduğunu Selçuk'un toplam 14 kardeş olduğunu ifade etti. 92 yaşındaki Gülsüm Çınar'ın kaybolduğu gün Neriman Çiftçi'de kahvaltı ettiği ve Sacide tarafından minibüse bindirildiği açıklandı. Miraç'ın anne ve babası yayınımızda 33 gündür kayıp olan Miraç'tan hala haber alınamıyor. Müge Anlı, bu hazine olayının ortalığı karıştırdığını ve konunun etrafa yayılmasının birilerinin iştahını kabartmış olabileceğini söyledi.