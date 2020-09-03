Bir bardak limonlu su sağlığa büyük yatırım

CİLT BAKIMI

● Günlük limonlu su tüketimi derinin canlanmasına yardımcı olur. Limon antioksidanlarla yüklüdür ve yaşlanmayı önleyen özellikleri ile cildi güzelleştirir.



BOĞAZ AĞRISINDAN KORUR

● Bir bardak ılık limonlu su içmek, boğaz ağrısı ve farenjitten kurtulmaya yardımcı olur.



SAĞLIKLI KARACİĞER İÇİN

Limonlu su içmek karaciğerde bulunan sindirim enzimlerini harekete geçirmede yardımcı olur. Ayrıca kanın oksijen durumunu düzenlemede etkindir.



BAĞIŞIKLIK GÜÇLENDİRİCİ

● Limonlu su, bağışıklık sisteminin güçlenmesini sağlamada yardımcı olan C vitamini kaynağıdır. Ayrıca içerisindeki önemli vitamin ve mineraller sayesinde vücuttaki enerji seviyesini artırır.



PH SEVİYESİNİ DENGELER

Bir bardak limonlu su içmek, tüm vücudu alkalileştirir ve vücudun pH seviyesini dengeler. Asitli vücut ile bağlantılı birçok hastalık vardır. Sağlık için vücudun alkali durumunu muhafaza etmesi önemlidir.



STRESİ AZALTIR VE TANSİYONU DÜŞÜRÜR

Limonlu suyun diğer önemli bir faydası ise stresten, depresyondan ve endişeden kurtulmayı sağlayarak tansiyonu düşürmesidir. Limonlu su içmek ayrıca bir rahatlama hissi getirir.



BÖBREK TAŞINI ENGELLER

Limonlu su içmek vücuda yeniden su kazandırmada ve idrarı sulandırılmış şekilde tutmada yardımcı olur. Bu da böbrek taşı oluşum riskini azaltır.



SİNDİRİME YARDIMCI

Sindirim sorunlarından şikâyetçi olan kişilerin düzenli olarak limonlu su tüketmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca ishal ve benzeri sorunları önler.



AFTLARI İYİLEŞTİRİR

Ağzı ılık limonlu su ile çalkalamak ağrılı aftlardan ve ağız ülserinden kurtulmaya yardımcı olur. Limonlu su içmek, şişmiş diş etlerini de rahatlatır.



ZEHİRDEN ARINDIRIR

Limonlu su kandaki toksinleri azaltarak tüm vücudu temizler. İçerisindeki besin öğeleri idrar atımını hızlandırarak toksinleri vücuttan uzaklaştırır.