Gluten içeren gıdalar sofralara en çok ekmek, makarna, bulgur pilavı ve unlu mamuller olarak geliyor. Birçok insanın severek tükettiği bu ürünlerdeki bitkisel protein gluten ise özellikle çölyak hastaları ve buğday alerjisi olanlar için hayatı zorlaştıran önemli bir sorun.

Tıp uzmanları arasında glutensiz beslenmek gerektiğine dair bir görüş birliği yok.



Çölyak hastalığı, glutene karşı vücudun geliştirdiği antikorlar nedeniyle ortaya çıkar. Bu antikor aynı zamanda ince bağırsaklarda da hasara neden olur.



Öte yandan sağlıklı ve istediği vücut hatlarına sahip olmayı arzu eden birçok kişi çeşitli diyetlere başvuruyor. Bu diyetlerden biri olan glutensiz beslenme.

Ancak glutensiz diyetin, tahıl içeren diyete göre iki kat daha fazla doymuş yağ asidi, hayvansal protein ve fazla şeker içermesinden dolayı yüksek kalori ve kilo alımına neden olduğu da söyleniyor.



Peki gluten nedir, hangi besinlerde bulunur?

GLUTEN NEDİR?

Gluten bir tür protein grubudur. Arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllarda bulunan glutenin, insan vücudunda sindirilmesi zordur. Bulunduğu besinlere kıvam verip mayalanmasını sağlayan gluten farklı proteinlerin karışımından oluşur. Ekmek gibi unlu ürünlerin pişirilirken kabarmasına yardımcı olan bu protein karışımını gluten duyarlılığı, çölyak hastalığı, buğday alerjisi ve irritabl bağırsak sendromu gibi rahatsızlıkları olan kişilerin tüketmemesi gerekir.

GLUTEN HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

Gluten özellikle arpa, buğday ve çavdar gibi tahıllarda bulunur. Glutenin bulunduğu diğer besinlerinin bir kısmı şunlardır:

-Ekmek, Pide ve Lavaş

-Pasta, Kek ve Turta

-Kahvaltılık Gevrek

-Kurabiye, Bisküvi ve Kraker

-Paketli Patates Kızartması ve Cips

-Bulgur, Kepek, İrmik

-Makarna, Erişte, Hububat

-Et Suyu, İşlenmiş Et

-Et veya Deniz Ürünü Taklitleri

-Baharat Karışımları

-Çorba ve Harçları

-Sirke (Tam damıtılmış sirkeler gluten içermez)

-Sakız

-Soya Sosu, Salata Sosları

-Soslu Kuru Yemişler

-Kuskus

-İrmik

GLUTENSİZ BESLENME NASIL YAPILIR?

Doğal glutensizlerin dışında glutensiz olarak tanımlanan bir gıda tam anlamı ile glutensiz değildir. Diğer bir deyişle sıfır glutenli bir yaşam olanaksızdır.

Ancak glutensiz beslenmek isteyen kişiler öncelikle ambalajlı ürünler alırken kesinlikle ambalajın arkasında bulunan içeriği okuyarak tüketmesi gerekir.

Bu beslenme programını uygulamak isteyen kişiler kinoa, patates, esmer pirinç, yulaf, mısır, darı, yağsız sığır eti, deniz ürünleri, tavuk, yumurta, meyve ve sebze çeşitlerinin yanı sıra un kullanılması gereken ürünlerde, soya, badem, patates, bezelye ve hindistan cevizi unu tüketilebilirler.