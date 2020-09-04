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Bursluluk Sınavı giriş yeri sorgulama nasıl sorgulanır?

Bursluluk Sınavı ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bakanlığı tarafından 5, 6, 7, 8, 9, hazırlık sınavı, 10, ve 11. sınıflar için düzenlenen Bursluluk sınavı giriş yerleri öğrenciler tarafından araştırılıyor. giriş yerleri nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

Bursluluk Sınavı giriş yeri sorgulama nasıl sorgulanır?

04.09.2020, 10:51

Bursluluk Sınavı 6 Eylül Cumartesi günü (yarın) gerçekleşecek. Sınava katılacak binlerce öğrenci için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Burs almak isteyen öğrenciler sınav için çalışmalarını sürdürüyor Peki Bursluluk Sınavı İOKBS giriş yeri nasıl sorgulanır? İşte detaylar...

BURSLULUK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Bursluluk sınav giriş yerlerini duyurdu.

SINAV GİRİŞ YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BURSLULUK SINAVI KONULARI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) girecek öğrencilerin de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacağını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bunun üzerine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Bu sınava girecek öğrencilerimiz de bulundukları sınıfların birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar. Ayrıca bu sınava girecek 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz 9. sınıfın tüm müfredatından sorumlu oluyorlardı. Bu kapsamı da daralttık ve 10. ve 11.sınıf öğrencilerimiz de sadece 9. sınıfın birinci dönem müfredat ve kazanımlarından sorumlu olacaklar."

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