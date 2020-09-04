Hercai 3. sezonuyla yakında atv'de!

1784 yılında İshak Paşa tarafından inşa ettirilen UNESCO'nun Dünya Mirası geçici listesinde yer alan, Türkiye'nin en önemli kültürel miraslarından İshak Paşa Sarayı, bu kez Hercai'nin yeni sezon tanıtımına ev sahipliği yaptı.

YENİ SEZON TANITIM FRAGMANI!

İlk sezon finalinde yine tarihsel bir dokuyu Göbeklitepe'yi ekranlara taşıyan Hercai bu kez de İshak Paşa Sarayı gibi tarihsel dokusu olan başka bir mekanı seyircilerine sunuyor.