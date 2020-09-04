  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı

Yıldırım-9 başlatıldı

Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı
Giriş Tarihi: 4.9.2020

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır jandarma komutanlıklarınca Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır jandarma komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 72 operasyonel tim ve 1022 kişilik personel görev aldı. Öte yandan bugüne kadar gerçekleştirilen Yıldırım operasyonlarında toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiği 22 işbirlikçinin de yakalandığı duyuruldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA