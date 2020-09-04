Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu başlatıldı

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Muş, Bingöl ve Diyarbakır jandarma komutanlıklarınca Yıldırım-9 Şenyayla Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Operasyonda Muş, Bingöl ve Diyarbakır jandarma komutanlıklarında görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından oluşan 72 operasyonel tim ve 1022 kişilik personel görev aldı. Öte yandan bugüne kadar gerçekleştirilen Yıldırım operasyonlarında toplam 38 teröristin etkisiz hale getirildiği 22 işbirlikçinin de yakalandığı duyuruldu.