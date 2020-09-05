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Haberler Yaşam DEAŞ’ın Türkiye emirinin oğlu tutuklandı

’ın emirinin oğlu tutuklandı

DEAŞ’ın Türkiye emirinin oğlu tutuklandı
Giriş Tarihi: 5.9.2020

DEAŞ'A yönelik yapılan operasyon sonucunda yakalanan ve içlerinde terör örgütünün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden'in de bulunduğu 11 kişi tutuklandı. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ Terör Örgütü'nün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanmasının ardından, İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlenmiş, operasyonlarda içlerinde Mahmut Özden'in oğlu Hamza Özden'in de olduğu 11 kişi gözaltına alınmıştı.

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