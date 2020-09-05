Yunan bayrağına geçit vermedi

Dünyanın sayılı zenginlerinden biri olan ünlü Yunan armatör Aristotle Onassis'nin doğduğu ev hikayesiyle ünlü oldu. Akhisar'da yaşayan ve ticaret yapan Yunan armatör Onassis'in, Hashoca Mahallesi'ndeki evi koruma altında... 3 katlı ev 1972 yılında Akhisar'ın ünlü iş insanlarından Cemal Yalazı tarafından alındı, Yalazı evi eşi Mihriye Hanım'ın üzerine yaptırdı. Yunan armatör Onassis'in evi Mihriye Hanım ve eşi Cemal Bey'in yuvası oldu, onlar 4 çocuklarını bu evde büyüttüler.

Cemal Yalazı, 2004 yılında vefat etti, eşi Mihriye Yalazı da evde yalnız yaşamaya devam etti.

Gel zaman git zaman dünyaca ünlü armatörün adına kurulan Onassis Vakfı'nın yöneticileri Yunanistan İzmir Konsolosluğu yetkilileriyle birlikte evi görmeye geldi ve vakıf adına satın almak istedi. Hikaye tam da burada başladı, Mihriye Hanım örnek bir vatanseverlik göstererek evi satmadı.





3 MİLYON EURO TEKLİF ETTİLER

Tarihin izlerini taşıyan koruma altındaki 3 katlı eviyle ilgili hikayeyi anlatan 85 yaşındaki Mihriye Yalazı, "3 kızım, 1 oğlum var. Benim yaşadığım ev herkesin bildiği Onassis'in doğduğu yer olan tarihi bina. Eşim Cemal Yalazı bu evi 1972 yılında aldı ve evin tapusunu da benim üzerime yaptı. Bizim burada çok güzel günlerimiz geçti. Bir gün Yunan armatör Onassis adına kurulan vakıf yöneticileri evi görmek istediler.

Evi görmeye korumalarla gelmişlerdi.

Gelenler arasında vakıf yöneticilerinin yanı sıra Yunanistan konsolosluğundan yetkililer de varmış. Evi Onassis Vakfı'nın değerlendirmek istediğini söylediler. Evi satın almak için 3 milyon Euro teklif ettiler. Bu para karşısında çok şaşırdık" dedi.



YUNAN BAYRAĞINI KABUL ETMEDİ

Teklif karşısında şaşıran ve durumu aile arasında konuştuklarını anlatan Mihriye Yalazı, bir Türk askerinin konuşmasıyla evi satmamaya karar verdiklerini söyledi. Yalazı, "O tarihlerde Akhisar'da Garnizon Komutanı olan Cüneyt Kavuncu ziyaretimize geldi. Vatan sevdalısı, Atatürkçü, milliyetçi bir Türk askeri olan Kavuncu, bu evi satmanın vatanı satmakla eşdeğer olduğunu, burada Yunanistan bayrağının dalgalanacağını, Akhisar Askerlik Şubesi'ndeki Türk bayrağı ile Yunan bayrağının aynı sokakta bulunmasının her Türk'ü yaralayacağını anlattı. Ben bu sözlerle burada Yunan bayrağının dalgalanmasını kabul edemeyeceğimi anladım.

Eşim ile mutlu günler geçirdiğimiz bu evi Onassis Vakfı'na satmama kararı aldım" ifadelerini kullandı.





EVE GÖZÜ GİBİ BAKIYOR

Tarihi ev güzelliğiyle ilgi çekerken, Mihriye Yalazı, torunu Pelin Demircan ile birlikte evine adeta gözü gibi bakıyor. Yalazı, "Normal bir eve göre daha çok bakım istiyor.

Ama biz içinde yaşadığımız, anılarımızın olduğu bu tarihi evi korumaya kararlıyız" diye konuştu.





ARİSTOTLE ONASSİS KİMDİR?

20. YÜZYILIN en meşhur Yunan armatörü Aristotle Onassis 1906 yılında doğdu, İzmir ve Manisa'nın Akhisar ilçelerinde yaşadı. Ticaretle uğraştı, dünyanın sayılı zenginlerinden biri oldu. 1922 yılında İzmir yangını sonrası birçok Yunan vatandaşları gibi Onassis de Yunanistan'a göç etti. Daha sonra çok ufak bir birikim ile göçmen olarak Arjantin'e gitti.

TÜTÜN TİCARETİ YAPTI

İlk olarak bir şirkette telefon operatörü olarak çalışmaya başlayan Onassis, aynı zamanda babasının da yardımı ile Türkiye'den tütün ticaretine başladı. Türk tütününün Küba tütünlerinden daha hafif olması sebebiyle bu işten büyük paralar kazandı. Hem çalıştığı telefon operatörlüğü hem de tütün ticareti ile Aristotle Onassis, kısa zamanda finansal olarak oldukça iyi bir konuma geldi. Öyle ki 1925 yılında hem Yunan ve Arjantin vatandaşlığını elde etti ve aynı zamanda Yunanistan'ın Arjantin Başkonsolosu oldu. Zen-ginliği ve evlilikleriyle ünlü olan Yunan Armatör Onassis, en çok konuşulan isimlerden biriydi. Nite-kim 1950 sonlarından 1960'ların sonlarına kadar yaşanan bu mace-ranın sonunu Onassis'in yaşadığı büyük trajedi getirdi.



ÖZEL ADASINA GÖMÜLDÜ

Kurduğu imparatorluğun varisi olarak gördüğü oğlu Aleksandros Onassis'in, 1973'te kendi kullandığı uçağın düşmesiyle hayatını kaybetmesi Aristotles Onassis'i "manen" öldürecekti. Onassis, 1975'te kas erimesi hastalığı ile yaşadığı "hızlı" hayata veda etti. Özel adası Scorpion'daki oğlunun mezarının yanında gömüldü. Aynı adaya "mutsuz milyoner" olarak tanımlanan ve meçhul bir biçimde banyosunda ölü bulunan kızı Christina da 1988'de gömülecekti. Onassis'in büyük serveti, gemileri ve dünyanın her yerindeki sayısız taşınmazları tek torunu Athena ve "Onassis Vakfı" tarafından yönetiliyor.



EVLİLİKLERİYLE ADINDAN SÖZ ETTİRDİ

Evlilikleriyle adından çokça söz ettiren dünyanın en zengin armatörü Onassis, son evliliğiyle herkesi şaşırtmıştı. Onassis, 1968 yılında "ABD'nin azizesi" olarak tanınan suikaste kurban giden ABD Başkanı J.F. Kennedy'nin dul eşi Jacquelyn Bouvier Kennedy ile evlendi.





CHURCHİL SAMİMİ ARKADAŞIYDI

ngitere'nin efsane lideri Winston Churchill, Onas-sis'in "Christina" adlı lüks yatında ağırladığı ünlülerden biriydi. Onassis, sabahlara kadar sohbet ettiği Churc-hill'i, fıkraları ve macerala-rıyla eğlendiriyordu.





TEK TORUNU ATHENA

Torunu Athena Onassis ise annesi gibi "dünyanın en zengin ancak en mutsuz kızı" lakabıyla İsviçre'de yaşamını sürdürüyor. Onassis'in büyük serveti, gemileri ve dünyanın her yerindeki sayısız taşınmazları torunu Athena ve "Onassis Vakfı" tarafından yönetiliyor.

Kenan MOLLA