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Haberler Yaşam KPSS Osman Hamdi Bey sorusu gündem oldu! İşte merak edilen Kur'an Okuyan Kız tablosu sorusu

sorusu gündem oldu! İşte merak edilen Kur'an tablosu sorusu

Kamu Personeli Seçme Sınavı () Genel Yetenek Genel Kültür sınavı bugün gerçekleşti. Sınav sonrası sosyal medyada sınav soru ve cevaplarını tartışmaya başladı. Kimisi için kolay olan sınav kimileri tarafından da zor olarak değerlendirildi. Özellikle sınavda sorulan Kur'an tablosu sorusu en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. İşte KPSS Osman Hamdi Bey sorusu..

KPSS Osman Hamdi Bey sorusu gündem oldu! İşte merak edilen Kur'an Okuyan Kız tablosu sorusu

06.09.2020, 15:58 Güncelleme Tarihi: 06.09.2020,16:09

Bugün gerçekleştirilen KPSS Lisans sınavı sonrası adaylar merakla soru ve cevaplarını araştırıyor. Sınav sonrası özellikle sosyal medyada memur adayları soru ve cevapları araştırıyor. Sınavda Osman Hamdi Bey ile ilgili sorulan soru ise en çok merak edilenler arasında yerini aldı. İşte KPSS merak edilen soru ve cevabı...

KPSS OSMAN HAMDİ BEY SORUSU GÜNDEM OLDU

Türk resim sanatının öncülerinden Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosunun 2019'da Londra'da 6.3 milyon sterline satılmasından sonra İstanbul Hanımefendisi isimli eseri Viyana'da 1,5 milyon euro'ya, Yeşil Cami'de Kuran Dersi tablosu ise aynı gün Londra'da 4 milyon 640 bin sterline alıcı buldu.

Osman Hamdi Bey'in 1880 yılında yaptığı Kur'an Okuyan Kız tablosu eylül ayının son haftasında Londra'da Bonhams Müzayede Evi'nde 6.3 milyon sterline alıcı buldu. Türkiye'nin en pahalı tablosu unvanını alan eserin alıcısının Malezya İslam Sanatları Müzesi olduğu ve eserin ilk kez British Museum'da sergileneceği açıklandı.

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