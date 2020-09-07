“Bu hastalığın tarifi yok!

Temmuz ayı başlarında yakalandığı amansız hastalıktan dolayı Trakya Üniversitesi Pandemi Bölümü'nde tedavi gören Şenol Goncagül, yaşadığı zorlu süreci kısık ve titreyen sesine rağmen telefon aracılığıyla şöyle anlattı...

GENCİ İHTİYARI YOK

"Arkadaşlar, hastalığımı anlatmadan önce size çok önemli bir tavsiyem olacak. Bu hastalığı sakın hafife alıp önlemlerinizi elden bırakmayın, inanın verdiği acının hiçbir tarifi yok. Öncelikle acılara dayanmanız mümkün olmadığı için sizi 21 gün uyutuyorlar. Yani tam 21 gün dünya ile tüm irtibatı kesiyorsunuz ve 21 gün sonra eğer hastalığı yenerseniz yoğun bakım ünitesine geçiriliyorsunuz. 21 gün uyutulduğunuz için kendinizi felç gibi hissediyorsunuz. Ardından zorlu bir fizik tedavi uygulaması başlıyor. Kendinizi dinç hissetmeyi bırakın konuşmaya bile takatinizin olmadığı bir halde fizik tedavinin ne demek olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Yanımda genç, ihtiyar hiç farketmez birçok insan öldü, bu hastalığın genci ihtiyarı inanın ki yok. Ben normal hayatıma ne zaman döneceğim hala bilmiyorum. Şu an çok halsizim ve vücudumu tam olarak hissetmiyorum. Sizleri son kez sizleri uyarıyorum. Mecbur kalmadıkça kalabalığa çıkmayın! Maskeyi, mesafeli durmayı, hijyeni ve temizliği söylememe bile gerek yok. Bu hastalığın inanın tarifi yok" dedi.

TEHLİKE AZALMADI

Goncagül, "Siz şimdi tehlikenin azaldığını ve normal hayatınıza döndüğünüzü sanıyorsunuz, oysa burada bu illet hastalığın verdiği acıyı ve tedavi sürecini bir görseniz asla sokağa bile çıkamazsınız" diye konuştu.