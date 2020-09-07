Maria ile Mustafa dizisinin oyuncuları kimdir? İkinci fragmanı yayınlandı mı? Dizi nerede çekiliyor?

ATV kaliteli dizilerine bir yenisini daha ekledi. Maria ve Mustafa isimli dizi ilk bölümü ile seyirciyle buluştu. Heyecanıyla seyirciyi ekran başına kitleyen dizinin yeni bölümü merakla beklenmeye başladı. İlk bölümüyle rekor kıran dizinin ikinci fragmanı yayınlandı.

MARİA İLE MUSTAFA OYUNCULARI

Marila ile Mustafa dizisi oyuncuları arasında Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent, Atalan, Ezgi Çelik, Haki Biçici, Zeynep Gülmez, Hülya Gülşen, Tuğba Tutuğ gibi isimler bulunuyor.

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİ KONUSU

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar.

Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği Güzel Atlar Diyarı'nde hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir.