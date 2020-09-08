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Haberler Yaşam Falafel nasıl yapılır? İşte falafel malzemeleri ve tarifi...

nasıl yapılır? İşte falafel malzemeleri ve tarifi...

Damaklarda leziz bir tat bırakan kimileri tarafından sevilmese de besleyici özelliği ile de tam bir şifa deposu. mutfağının lezzetlerinden olan falafelin yapımı da bir o kadar kolay. İşte falafel tarifi...

Falafel nasıl yapılır? İşte falafel malzemeleri ve tarifi...

08.09.2020, 10:02

Falafel nasıl yapılır? Falafel için gereken malzemeler nelerdir? soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Nohut severlerin olmazsa olmazı falafel içeriğindekiler ile de oldukça faydalı. İşte falafel için gereken malzemeler ve lezzetli falafel tarifi...

FALAFEL MALZEMELER:

1 su bardağı nohut
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 demet maydanoz
Bir tutam kişniş
1 yemek kaşığı pul biber
1 tatlı kaşığı karabiber
1 tatlı kaşığı kimyon
2-3 yemek kaşığı un
Tuz

Sosu için:

1 su bardağı süzme yoğurt
Yarım limonun suyu
1 yemek kaşığı tahin

FALAFEL YAPILIŞI

Soğan ve sarımsakların kabuklarını soyup doğrayın.

Maydanoz ve kişnişin de yaprak kısımlarını ayırın.

Un hariç bütün malzemeyi rondoya ekleyin ve püre haline gelmeyecek şekilde çekin.

Ardından 2 veya 3 yemek kaşığı unu ilave edin ve yoğurun.

Hazırladığınız karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar alın ve derin yağda kızartın.

Sosu için; bir kasede tahin, limon suyu ve yoğurdu güzelce çırpın.

Sosunuz hazır olunca falafellerin üzerine gezdirebilir ya da yanında sos olarak servis edebilirsiniz.

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