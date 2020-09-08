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Haberler Yaşam Kuruluş Osman'a 3 yeni isim daha!

'a 3 yeni isim daha!

ATV'nin fenomen dizisi yeni sezona bomba gibi hazırlanıyor. Başrolünde 'in yer aldığı diziye 3 yeni isim daha dahil oldu. Oyuncu kadrosunda yer alacak yeni isimlere, Bahtiyar Engin, ve Sera Kaya da katıldı.

Kuruluş Osman'a 3 yeni isim daha!

08.09.2020, 12:04 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,12:42

ATV ekranında ikinci sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan 'Kuruluş Osman, yeni sezonda kadrosuna eklediği isimlerle adından söz ettirmeye devam ediyor.

Oyuncu kadrosunda yer alacak yeni isimlere, Bahtiyar Engin, Ahmet Yenilmez ve Sera Kaya da katıldı.

Seyirciden büyük ilgi gören ve reyting rekorları kıran, ilk sezonunun ardından ikinci sezon çekimlerine tüm hızıyla devam eden 'Kuruluş Osman' birbirinden ünlü isimleri kadrosuna katmaya devam ediyor.

Dizinin yeni sezonunda Cüneyt Arkın, Erkan Avcı, Kanbolat Görkem Arslan, Seçkin Özdemir, Ahmet Yenilmez, Emin Gürsoy ve Umut Karadağ'ın da rol alacağı geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı.

Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman', yeni sezonda da atv ekranlarında Çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek. Kuruluş Osman ikinci sezonuyla yakında atv'de!

Seray Kaya, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu!

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