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Haberler Yaşam 129 bin çocuğa 134 milyon lira yardım

129 bin çocuğa 134 milyon lira yardım

Aile, Çalışma ve Bakanı Selçuk, “Sosyal ve () ile 134 milyon lira ödeme yapacağımız çocuklarımızı aile yanında destekliyoruz” dedi.

129 bin çocuğa 134 milyon lira yardım
Giriş Tarihi: 9.9.2020

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmeti (SED) ödemelerinin dünden itibaren ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Selçuk, "SED hizmetinden yararlanan 129 bin çocuğumuz için 134 milyon TL ödeme yapacağız. SED ile çocuklarımızı aile yanında destekleyerek aile bütünlüğünü koruyor ve çocuklarımızın üstün yararını gözetiyoruz" dedi. Bakan Selçuk, ödemelerin 8-15 Eylül 2020 tarihleri arasında hesaplara yatırılacağını ifade ederek, tüm çocuklar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

Ücretsiz izne ayrılan işçilerin ağustos ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerine dün başlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca ücretsiz izne ayrılan işçilerin nakdi ücret desteği ödemeleri T.C. kimlik numaralarının son hanesi "0-2-4" olanlara dün yapıldı, "6-8" olanlara da bugün yapılacak. Nakdi Ücret Desteği ödemeleri banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek. Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanların ödemeleri ise PTT aracılığıyla yapılacak.

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