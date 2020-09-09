EBA TV canlı izle 9 Eylül Çarşamba!

İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri TRT EBA TV ile derslerini canlı olarak izleyebilme fırsatına sahip olabiliyor. Sabah 09.00'da başlayan dersler 15.00'a kadar devam ediyor. Öğrenciler canlı derslerin tekrarını da EBA TV üzerinden izleyebilme imkanına sahip olabiliyor. İşte 9 Eylül Çarşamba EBA TV canlı izleme sayfası...

TRT EBA TV CANLI İZLE - 9 EYLÜL 2020

-Özel okuldaki öğretmenler, ücretli öğretmenler ve devlet okulundaki öğrenciler EBA'ya ve EBA Ders'e e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Özel okuldaki öğrenciler EBA'ya e-okul şifreleriyle girebilirler.

-Açıköğretim öğrencileri EBA'ya ve EBA Ders'e açıköğretim şifreleriyle girebilirler.

-Devlet okulundaki öğretmenler EBA'ya ve EBA Ders'e MEBBİS şifreleriyle girebilirler.

-MEBBİS kaydı olan tüm öğretmenler e-devlet şifreleriyle de EBA'ya ve EBA Ders'e giriş yapabilirler.

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