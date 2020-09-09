KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? 2020 ÖSYM KPSS soru ve cevapları...

KPSS soru ve cevapları yayınlandı mı? sorusu sınava katılan memur adayları tarafından yoğun olarak araştırılıyor. 6 Eylül Pazar günü düzenlenen KPSS lisans sınavı sonrası ÖSYM'den gelecek haber bekleniyor. Peki 2020 KPSS soru ve cevapları ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

KPSS SORU VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS soru ve cevaplarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi henüz paylaşılmadı. Geçtiğimiz yıl 14 Temmuz 2019 tarihinde uygulanan 2019-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri) oturumlarının Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10'ları 16 Temmuz 2019 tarihinde saat 16.45'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişime açıldı. Bu doğrultuda sınav soru ve cevaplarının 9-10 Eylül tarihlerinde açıklanması bekleniyor.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS lisans sonuçları 22 Ekim'de erişime açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve KPSS puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.