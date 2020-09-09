Mahalle çetelerinin savaşında 1 kişi öldü

Adana'da mahallede birbirine hakimiyet kurmak isteyen sokak çeteleri arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, gözaltına alınan 11 zanlıdan 5'i tutuklandı. Olay, 3 Eylül'de merkez Seyhan ilçesine bağlı Dağlıoğlu mahallesinde yaşandı.

5 KİŞİ CEZAEVİNE KONULDU

Mahallede kimin üstünlük kuracağı konusunda aralarında anlaşmazlık çıkan iki çete arasında silahlı çatışma başladı. Otomatik silahların da kullandığı olayda Rohat Kardeş (20) kafasından vuruldu. Ağır yaralanan Kardaş, kaldırıldığı Adana Şehir Hastanesi'nde yaşam savaşını kaybetti. Çatışmaya karıştığı öne sürülen Dilyan Ö. (19), Umut T. (18), Uğur M. (23), Ramazan K. (20), Hüseyin M. (18) ve bunların kaçmasına yardım ettiği ileri sürülen Şehmuz Y. (21) ve Ömer S. (18) ile ölen Rohat Kardaş'ın kavgaya karışan arkadaşları Mehmet A. (20), Hüseyin T. (18), Mahmut S. (21) ve Mehmet Şerif D. (33) olaydan sonra gözaltına alındı. Aramalarda 1 otomatik silah, 5 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Zanlılardan Dilyan Ö, Umut T, Uğur M, Ramazan K. ve Hüseyin M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.