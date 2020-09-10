EBA TV canlı izle 10 Eylül Perşembe!

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim yöntemi ile öğrenciler derslerini EBA TV üzerinden almaya devam ediyor. 21 Eylül sonrası kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek. Bu süre zarfında öğrenciler derslerini EBA TV üzerinden takip edebilecekler. İşte 10 Eylül Perşembe TRT EBA TV canlı izleme sayfası...

TRT EBA TV CANLI İZLEME 10 EYLÜL PERŞEMBE

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyebiliyorlar.

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