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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 10 Eylül Perşembe!

canlı izle !

TRTR ile milyonlarca öğrenci derslerini takip edebiliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri ister internetten isterse televizyonlarından EBA TV'yi izleyebiliyor. İşte TRT EBA TV canlı izlem sayfası...

EBA TV canlı izle 10 Eylül Perşembe!

10.09.2020, 08:27

31 Ağustos tarihinde başlayan uzaktan eğitim yöntemi ile öğrenciler derslerini EBA TV üzerinden almaya devam ediyor. 21 Eylül sonrası kademeli olarak yüz yüze eğitime geçilecek. Bu süre zarfında öğrenciler derslerini EBA TV üzerinden takip edebilecekler. İşte 10 Eylül Perşembe TRT EBA TV canlı izleme sayfası...

TRT EBA TV CANLI İZLEME 10 EYLÜL PERŞEMBE

Öğrenciler, TRT-EBA TV ve eba.gov.tr üzerinden, yayın akışı ve ders programını takip ederek, kendi sınıflarına ait ders anlatımlarının hangi gün ve saatte yapılacağını öğrenecek ve kendileri için belirlenen saat aralığında yayını izleyebiliyorlar.

TRT EBA İLKOKUL DERSLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA ORTAOKUL DERSLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

TRT EBA LİSE DERSLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

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