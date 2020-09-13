Başkent'te kum fırtınası

Ankara'nın Polatlı ilçesinde dün öğleden sonra başlayan ve zamanla etkisini artıran toz fırtınası, kent merkezinde büyük korkuya neden olurken günlük yaşamı da olumsuz etkiledi. Fırtınanın etkisiyle oluşan dev toz bulutları, tarım işçilerinin kaldığı kırsal bölgedeki alanlarda çadırların uçmasına neden oldu.

HAVADA UÇUŞAN CİSİMLER

TOZ fırtınasının şehir içindeki görüş mesafesini kısıtlaması nedeniyle trafikte de aksamalar meydana geldi. Ankara Valisi Vasip Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Polatlı ve civarındaki ilçelerimizde meydana gelen şiddetli rüzgâr olayı üzerine ekiplerimizce yapılan ilk tespitlere göre havada uçuşan cisimlerden kaynaklı 6 vatandaşımız hafif yaralanmış olup, şimdilik başkaca bir can ya da mal kaybına ilişkin tespit bulunmamaktadır" bilgisini verdi.





SARI ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, kuvvetli sağanağın ardından Ankara için kuvvetli rüzgar ve fırtına anlamına gelen 'sarı alarm' verdi. Meydana gelmesi muhtemel çatı uçması, direk devrilmesi, toz fırtınası, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yıldırım, dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.



SOKAĞA ÇIKMAYIN UYARISI

Meteoroloji yetkilileri kum fırtınasının Ankara'da etkili olmasının, yağmur öncesinde basınç değişikliğinden kaynaklandığını belirtti. AFAD'tan yapılan açıklamada ise kum fırtınasından korunmak için uygulanacak tedbirler hatırlatıldı. Sağlık uzmanları ise kum fırtınasından etkilenmemek için üst solunum rahatsızlığı olanların sokağa çıkmamasını önerdi.