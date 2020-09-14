  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Yaşam Gençliğim Eyvah 14. bölüm canlı izle

14. bölüm

'nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası dizisinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Gençliğim Eyvah dizisinde bu hafta, Azra'nın gidişi sadece Nuriye ve Hacer'i değil, başta olmak üzere herkesi derinden yaralamıştır. Azra geri dönsün isterler ama nasıl yapacaklarını bilmezler. 'yı geri döndüren Ahmet'in aşkı mı olacaktır yoksa Zola'nın aşkı mı?

Gençliğim Eyvah 14. bölüm canlı izle

14.09.2020, 20:08

ATV'nin yeni komedi dizisi Gençliğim Eyvah 14. bölüm canlı izle! Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Gençliğim Eyvah'da bu hafta nefes kesen gelişmeler yaşandı. Gençliğim Eyvah 14. bölüm canlı izleme linkine sayfamızdan ulaşabilirsiniz. İşte Gençliğim Eyvah 14. bölüm tek parça kesintisiz canlı izleme sayfası!

GENÇLİĞİM EYVAH 14. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNDE BU HAFTA

Arif ve Zekeriya taşıdıkları sırrın yükünden çok yorulmuşlardır. "Ne olursa olsun" deyip eşleri Hacer ve Nuriye'ye itiraf etmeye karar verirler. Ne var ki Hacer ve Nuriye dinlemek bile istemezler. Çünkü Azra'nın gidişiyle beraber her ikisi de yeterince üzgündür, daha fazla üzüntüye yer yoktur yüreklerinde…

Azra'nın gidişi sadece Nuriye ve Hacer'i değil, başta Ahmet olmak üzere herkesi derinden yaralamıştır. Azra geri dönsün isterler ama nasıl yapacaklarını bilmezler. Bakalım Azra'yı geri döndüren Ahmet'in aşkı mı olacaktır yoksa Zola'nın aşkı mı?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gençliğim Eyvah 14. bölüm canlı izle haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA