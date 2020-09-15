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Haberler Yaşam EBA TV canlı izle 15 Eylül Salı!

izle 15 Eylül Salı!

Milyonlarca öğrenci TV ile uzaktan eğitime devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yapılan uzaktan eğitim ile öğrenciler ister televizyondan ister internetten derslerini takip edebiliyor. İşte 15 Eylül Salı TRT izleme...

EBA TV canlı izle 15 Eylül Salı!

15.09.2020, 08:40

Uzaktan eğitim ile ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri derslerini takip edebiliyor. Canlı yayınlanan derslerin sonrasında ders tekrarları ile pekiştirme yapabiliyorlar. İşte 15 Eylül Salı TRT EBA TV canlı izleme sayfası...

TRT EBA TV CANLI İZLEME 15 EYLÜL SALI

Ders programı ve yayın akışı bilgileri ile EBA canlı derse katılım sağlayacak olan öğrenciler, sabah 08.30 ila akşam 21.30 arasında derslerini görmeye devam edecek. 2. Sınıf ve üzeri seviyedeki tüm öğrenciler için EBA Canlı Sınıf uygulaması kapsamında verilecek dersler okul idareleri tarafından planlanıyor. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda genel olarak Canlı sınıf uygulaması ile ilgili gelişmeler www.eba.gov.tr üzerinden duyuruluyor.

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