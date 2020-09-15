Son dakika: Suna Kıraç hayatını kaybetti! Suna Kıraç kimdir?

Merhum iş adamı Vehbi Koç'un kızı, İnan Kıraç'ın da eşi olan Suna Kıraç, 79 yaşında hayatını kaybetti.



Koç ailesinin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Cumhuriyetimizin değerleriyle yetişmiş, gerek iş gerekse toplumsal hayatta başardıklarıyla Ülkemizin sanayi, eğitim, kültür ve sanat alanlarında gelişmesine önemli katkılar sunan, Topluluğumuzun kuruluş yıllarından 2010'a kadar çeşitli liderlik görevleri üstlenen, Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşuna öncülük eden Sayın Suna Kıraç'ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içindeyiz.

Sayın Suna Kıraç'ı emanet ettiği değerlere bağlı kalarak, ilham veren, vizyoner ve öncü kişiliği ile her zaman hatırlayacağız ve unutmayacağız.

Acımız çok derin.''

SUNA KIRAÇ KİMDİR?

1941 Ankara doğumlu olan Suna Kıraç, 79 yaşında idi.

Sadberk Koç ve Vehbi Koç'un üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Suna Kıraç, Semahat Arsel ve Rahmi Koç'un kızkardeşleri, Sevgi Koç Gönül'ün ise ablasıdır.

Arnavutköy Amerikan Kız Kolejinden mezun olan Suna Kıraç, yüksek öğrenimini ise Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finans alanında yaptı.

2010 yılına kadar Koç Holding'te Yönetim Kurulu Başkanvekili olan Suna Kıraç, bu tarihten sonra ALS hastalığı ile mücadele etmeye başladı.

1999'da, üstün yöneticilik ve liderlik vasıfları ile Koç Holding'e, iş dünyasına ve Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı London Business School tarafından "Onur Üyeliği"ne layık görülmüştür.

İnan Kıraç ile evlendi ve İpek Kıraç isimli kız çocukları doğdu.

ALS (Amyotrophic Lateral Sclerosis) adı verilen hastalıkla mücadele eden ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurabilen Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç'la birlikte kurdukları Pera Müzesi ve 1 Mart 2007'de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmektedir.

İstanbul'a dünya çapında bir oditoryum ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Suna Kıraç'ın 2006 yılında yayımlanan, tüm geliri TEGV'na bağışlanan ve editörlüğünü Rıdvan Akar'ın yaptığı Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı 100.000'in üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu.