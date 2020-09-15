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Haberler Yaşam Zeynep Mansur’a komşu şoku! Drone ile taciz edildi

’a şoku! ile taciz edildi

, arkadaşlarıyla oturduğu sırada 15. kattaki dairesinin komşusu tarafından ile gözetlendiğini fark etti. Zeynep Mansur drone ile dairesini gözetleyen komşusuna ‘Ne yapıyorsun?’ diye seslendiğinde ‘Evine bakıyorum’ yanıtını aldı.

Zeynep Mansur’a komşu şoku! Drone ile taciz edildi

15.09.2020, 10:18

Bir rezidansın 12'nci katında oturan Zeynep Mansur, geçtiğimiz pazar günü evinde ağırladığı arkadaşıyla sohbet ederken, penceresinin önünde bir drone'la karşılaştı.

"EVİNE BAKIYORUM"

Neye uğradığını şaşıran ünlü şarkıcı, iddiasına göre aşağıya bakıp kumanda eden kişiye "Ne yapıyorsun sen?" diye sordu ve "Evine bakıyorum" yanıtını aldı.

"KÖPEĞİMİ İZLİYORDUM"

Zeynep Mansur, aynı binada oturduğunu sonradan öğrendiği kişi hakkında karakola giderek şikayette bulundu. İfade için çağrılan şahıs, yalnızca evinde bıraktığı köpeğini izlediğini söyleyerek şarkıcıdan özür diledi.

"PSİKOLOJİM BOZULDU"

Mansur, "Oturduğum rezidansın yönetimi de rapor tuttu karakolda. Tutanağım baki. Şikayetten vazgeçtim ama korkuyorum. Bu olay bende psikolojik baskı yarattı. Bir insan, evindeki köpeğe dışarıdan drone ile neden bakar? Bir daha aynı şey olursa avukatım savcılığa başvuracak." dedi.

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