Kalp krizinin belirtileri nelerdir?

Kalp krizi belirtileri, hareketsiz yaşam, dengesiz ve kötü beslenme alışkanlığı, aşırı kiloya bağlı olarak vücut kitle endeksinin yüksek olması, diyabet gibi faktörler doğrultusunda kendini gösterir. Bu açıdan risk grubunda bulunanların kalp krizi belirtileri konusunda bilgi sahibi olması gerekir. Zira kalp krizi, belirtileri erkenden fark edilip hekim müdahalesinin gecikmemesi halinde hayati riski azaltılabilen bir sağlık problemidir.

Yukarıda bahsi geçen faktörler dolayısıyla ortaya çıkacak kalbin üzerine pıhtı oturması, kalp damarındaki plakların ani bir şekilde yırtılması gibi durumlar, kalp krizine yol açar. Bu gibi durumlardan ötürü kalp kası hücrelerinin oksijensiz kalması ile bir süre sonra ölümler başlar. Kalp krizi tedavisinden, ancak kriz başladıktan sonra ilk saatler içerisinde gerçekleştirildiği takdirde olumlu sonuçlar alınabilir. Hekim müdahalesinden önce kalp krizi ilk yardım müdahalesi de, tedaviden olumlu sonuçlar alınmasına doğrudan etki eden bir faktördür. Kalp sıkışması probleminin ortaya çıkması ile kalp krizinden şüphe edilmeli, eğer mümkünse ambulans çağrısı yaptıktan sonra ilk yardım yapılması gerekir.

KALP KRİZİNİN RİSK FAKTÖRLERİ NELERDİR?

Kalp krizine sebep olan risk faktörleri, iki başlık altında değerlendirilir. Bunlardan ilki değiştirilemeyen, diğeri ise değiştirebilen risk faktörleri olarak adlandırılır.

Değiştirilemeyen kalp krizi risk faktörleri:

Genetik faktörler

Yaş

Cinsiyet

Değiştirilebilir kalp krizi risk faktörleri:

Obezite

Kan yağlarının yüksek olması

Diyabet

Yüksek kan basıncı

Sigara kullanımı

KALP KRİZİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kalbi besleyen damalardan herhangi bir tanesinde yaşanabilecek tıkanma problemi, kalp dokusundaki hücrelerin yok olmasına sebep olabilir. Bu durumun meydana gelmesine sebep olabilecek durumlar dolayısıyla ortaya çıkacak kalp krizi belirtileri aşağıdaki gibi listelenebilir:

Göğüste şiddetli ağrı

Nefes darlığı

Mide bulantısı

Kusma

Terleme

Bayılma

Bilinç kaybı

Çene ağrısı

Sebepsiz yere ortaya çıkan ani yorgunluk atakları (Özelikle kadınlarda kalp krizi belirtilerinden bir tanesidir.

Var olan şikayetlerin daha şiddetli bir hal alması ya da süresinin uzayarak kronik bir hale bürünmesi

Erkeklerin, kalp krizi konusunda daha yüksek risk taşıması, erkeklerde kalp krizi belirtilerinin kadınlara göre daha sık görülmesine ve şiddetli bir şekilde yaşanmasına sebep olur.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NASIL OLUR?

Kalp krizi sırasında göğsün ortasında yanma veya baskıya benzer bir ağrı olur. Genel olarak ağrının şiddeti yüksektir. Söz konusu ağrı çoğunlukla sol kola yayılır. Bazı durumlarda sağ kolda varlık gösterdiği de olur. Bazı durumlarda ise kolda uyuşmaya rastlanır.

Ağrıyla birlikte soğuk terleme ve mide bulantısı vardır. Bu şikayetlere nefes darlığı eşlik eder.

Genç yaşta kalp krizi belirtileri bu şekilde kendilerini gösterirken yaşlı insanlarda ise daha çok nefes darlığı olarak görülür.

Bazı insanlarda ani kalp krizi belirtileri çok gizli olabilir. Örneğin diyabet hastaları hemen hemen hiç ağrı duymazlar ve sadece nefes darlığı ve soğuk terleme gibi problemlerden şikayetçi olurlar. Bazen de hiçbir belirti vermeyebilir. Bu durum sessiz kalp krizi olarak tanımlanır.

Kalp krizi belirtilerinin ne şekilde ortaya çıktığı konusunda bilgi sahibi olan kişiler, "Kalp krizi nasıl anlaşılır?" noktasında yeterli bilgiye sahip olurlar. Bu da söz konusu insanların ilk yardım ve ilk müdahalede yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olmasına, dolayısıyla kalp krizi gibi bir durum ortaya çıktığında hayati riski nasıl azaltabileceklerini bilmelerine yol açar.

KALP KRİZİ BELİRTİLERİ NE KADAR SÜRER?

Kalp krizi belirtilerinin başında göğüs ağrısı gelir. Söz konusu ağrı kimi zaman saatlerce sürerken kimi zaman dakikalar içerisinde yok olabilir. Kalp krizinin bir başka belirtisi olan göğüs ağrısı yaklaşık olarak 20 dakika kadar sürer. Kalp krizi anında belirtiler 20 dakikadan fazla ve saatlerce de sürebilir. Keskin bir ağrı söz konusudur ve oldukça da şiddetlidir.

Baskı yapıcı ve ağırlık verici tarzda olan kalp krizi ağrısının yanı sıra hazımsızlık, terleme ve ölüm korkusu gibi şikayetler de baş gösterir. Tüm bu belirtiler 20 dakikadan fazla sürer ve bazı kişilerde saatlerce hissedilir. Nefes darlığı, öksürük, baş dönmesi, mide bulantısı ve sıkıntı da kalp krizi belirtileri arasındaki. Eğer bu şikayetleri 20 dakikadan fazla süredir çekiyorsanız, vakit kaybetmeden uzman bir kalp doktoruna başvurmalısınız.

Yukarıda da bahsedildiği gibi kalp krizi belirtileri birkaç saat içerisinde şiddetini artıp yaşamsal faaliyetlere engel olacak düzeye ulaşabilir. Dolayısıyla "Kalp krizi belirtileri kaç gün sürer?" şeklinde bir soruyu yanıtlamak mümkün değildir. Belirgin düzeyde belirtiler birkaç saat boyunca kendini gösterir.

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