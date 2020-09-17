Bakan Koca ve doktorlara Nazlı’dan şarkıyla teşekkür

Van Bölge Eğitim Hastanesi'nde, brusella hastalığından tedavi gören Nazlı Özdaş (16), 10 Eylül'de kendisini ziyaret eden Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın talimatıyla 8'inci sınıftan sonra yarıda bıraktığı okuluna devam edecek. Müzik öğretmeni olmak istediğini söyleyen Özdaş, eğitimi için kendisine sahip çıkan Bakan Koca ve pandemi sürecinde büyük fedakarlıklar gösteren sağlık çalışanlarına "Duydum ki bensiz yaralısın" şarkısı söyleyerek teşekkür etti.

OKUMASI İÇİN SAHİP ÇIKTI

Başkale ilçesine 20 kilometre uzaklıktaki Mutluşar mahallesinde yaşayan Abdulvahap Özdaş'ın 7 çocuğundan biri olan Nazlı Özdaş, 8'inci sınıfta okulu bırakmak zorunda kaldı. Okuması için kendisine sahip çıkan Bakan Koca ve tüm sağlık çalışanları için şarkı söylediğini anlatan Özdaş, "6 gündür burada tedavi görüyorum. Sağlık durumum çok iyi. Önceden ayaklarımın üzerinde duramıyorum. Şu an rahat gezebiliyorum. Bizim ailenin hepsi bu hastalığa yakalandı" dedi.