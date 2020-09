Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan'dan korkutan koronavirüs açıklaması!

Hong Konglu bir bilim insanı olan Li-Meng Yan ABD'nin Fox News kanalına yaptığı açıklamada ülkesinden kaçmak zorunda kaldığını itiraf etmişti. Dr. Li-Meng Yan, Pekin yönetiminin coronayı örtbas ettiğini ve virüsün insan yapımı olduğunu ileri sürdü. Çin'in virüse dair kendisine ait verileri sildiğini belirten Yan, iddialarını kanıtlamak için bilimsel veriler sunacağını açıkladı. Li-Meng Yan'ın koronavirüsün kaynağıyla ilgili Zenodo adlı internet sitesinde yayınlanan rapor bir kez daha gündeme bomba gibi düştü.

Ülkesinden kaçtıktan sonra virüsün insan yapımı olduğunu iddia eden ve bu konuda açıklamalar yapacağını söyleyen Yan, yayınlanan raporda Covid-19'un laboratuvar ortamında başka virüslerin genetik materyalinin maniple edilerek oluşturulduğunu yazdı. Yan'ın raporuna göre Covid-19, iki farklı yarasadan alınan koronavirüslerin karıştırılması sonucu elde edildi.

ÖZEL OLARAK GELİŞTİRİLDİ

Hürriyet'in haberine göre; Raporda belirtilenlere göre koronavirüsteki sivri çıkıntılara benzeyen proteinler insan vücudundaki hücrelere kolay tutunabilmeleri için özel olarak geliştirildi.

Yan'ın raporuna göre koronavirüsün doğal yaşamda ortaya çıkıp daha sonra insanlara bulaştığına dair elle tutulur kanıt yok. Yan, bilimsel adı SARS-CoV-2 olan virüsün biyolojik özellikleri doğal ortamda oluşan bir virüsle uyumlu değil iddiasını ortaya koyuyor.

Çinli viroloğun bu inanılmaz iddiaları meslektaşları tarafından bilimsel olmadığı ve komplo teorisine benzediği söylenerek yalanlandı. Ancak Yan'ın raporu yayınlandığı Zenodo adlı sitede 150 binden fazla okundu ve sosyal medyada paylaşıldı. ABD'li medya kuruluşları da sürekli olarak Yan'la röportaj yapıp iddiaları gündeme taşımaya devam ediyor.

Yan'ın raporunu yayınlayan Zenodo adlı site Rule of Law Society and the Rule of Law Foundation adlı iki kuruluş tarafından fonlanıyor. Bu kurumlarla ilgili oldukça dikkat çeken bir durum da gözden kaçmadı. Fonlamanın ardında Trump'ın dolandırıcılıkla suçlanan eski danışmanı Steve Bannon ve Amerika'da yaşayan Çin karşıtı emlak milyarderi iş insanı Guo Wengui var. Guo Wengui'in Trump'la yakın ilişkiler içinde olduğu biliniyor.

Yan'ın iddialarına destek vererek raporu yayınlayan sitenin ardındaki bu iki isim koronavirüs yüzünden Çin'i suçlayan ve virüsün insan yapımı olduğu iddialarını geçmiş aylarda kendisi de sıkça dile getiren Trump'ın desteğine sahip olduğunu düşündürüyor.

Koronavirüs salgının ortaya çıktığı günlerde Hong Kong Halk Sağlığı Okulu'nda çalışan bir virolog olan. Dr. Yan, Covid-19'un Çin'in Wuhan kentindeki bir hayvan pazarından çıktığı iddialarının yalan ve aldatmaca olduğunu savundu.

GENOM DİZİSİNDE İNSAN PARMAK İZİ VAR

Yan, katıldığı TV programı Loose Women'da yaptığı açıklamada, "Virüs Wuhan'daki hayvan pazarından, yani doğada ortaya çıkmadı. Bu aldatmaca. Genom dizisinde insan parmak izi var gibi. Buna dayanarak bu şeyleri tanımlayabilirsiniz." dedi.

Yan, "Bu kanıtı, insanlara bunun neden Çin'deki laboratuvardan geldiğini, neden yapanların kendileri olduğunu anlatmak için kullanacağım. Açıkladığım verileri, biyoloji bilginiz olmasa dahi anlayabileceksiniz" ifadelerini kullandı.

BİLGİLERE İLK ULAŞANLARDANDI

Salgın hastalıkları araştırma ekibinde yer alan ve salgının ilk görüldüğü aralık ayında Wuhan'a giden ilk ekipten olan Dr. Yan, virüsün insandan insan bulaştığı yönündeki bulgulara ilk ulaşanlardan oldu.

Li-Meng Yan, yaptığı açıklamada salgın hastalıklarla ilgili araştırma yaptığını ancak amirlerinin bulduğu önemli verileri görmezden gelerek saklamaya çalıştığını iddia etti. Bilim insanı bu çok önemli bilginin Çin Komünist Partisi yetkilileri ve kendi amirleri tarafından saklanmaya çalışıldığını açıkladı. Li-Meng Yan yaşadıklarından sonra Hong Kong'dan ayrılarak ABD'ye gittiğini ve bu kaçışı virüsü dünyaya duyurabilmek için gerçekleştirdiğini söyledi.

Çin hükümetinin Hong Kong Üniversitesi'ndeki çalışmalarını engellediğini, dışarıdan gelen uzmanların araştırma yapmasına da izin vermeyerek gerçekleri sakladığını söyleyen bilim insanının bu açıklamaları büyük yankı getirdi.

Li-Meng Yan, televizyon yayınındaki açıklamasında 'Çin'in benim gibilere ne yaptığını çok iyi bildiğim için ABD'ye kaçmak zorunda kaldım' dedi. Li-Meng Yan şu anda ABD'de güvenlik gerekçesiyle kimsenin bilmediği bir yerde gizlenmeye devam ediyor.