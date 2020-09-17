Karantınadakı hasta ışyerınde yakalandı

Elazığ'da korona testi pozitif olmasına rağmen karantinayı ihlal edarak işyerini açan şahıs, polis tarafından ambulansla yurda götürüldü. Şehit İlhanlar Caddesi'ndeki olayda, Kovid-19 testi pozitif çıkan A.K. (49), 14 gün karantinaya alındı. Şahsı polis, karantinada olmasına rağmen işyerinde satış yaparken gözaltına aldı. İzzetpaşa Öğrenci Yurdu'na götürülen adama 3 bin 150 TL'lik cezai işlem uygulandığı gibi, yurttaki barınma masraflarının da kendisinden tahsil edileceği belirtildi.