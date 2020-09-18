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Haberler Yaşam Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 18 Eylül Cuma!

ile canlı izle Cuma!

Faili meçhul cinayetleri aydınlatan 'da günlerdir olayı işleniyordu. Çakır, sevgilisi 'un evinde ölü bulunmuş, şüpheli olarak gözaltına alınan Uygun daha sonra serbest bırakılmıştı. Çakır'ın ailesi Müge Anlı'ya katılarak olayın aydınlatmasını istedi. Canlı yayına katılan bir tanık ise, şüpheli Ümitcan Uygun'un annesi hakkında şok eden iddialar ortaya attı. İddialarda, Uygun'un annesinin bir çocuk yurdunda eğitmenlik yaptığı ve 18 yaşındaki genç kızları gece hayatına yönelttiği yer alıyordu. Dünkü canlı yayında yine yürek burkan anlar yaşandı. Bu korkunç iddiaların ardından flaş bir gelişme daha yaşandı. Anne boş bir arazide ölü bulundu. Peki, bugün Müge Anlı'da neler olacak? Anne Gülay Uygun öldürüldü mü? Gülay Uygun mı etti? İşte Müge Anlı ile Cuma canlı izleme sayfası...

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izle 18 Eylül Cuma!

18.09.2020, 09:07 Güncelleme Tarihi: 18.09.2020,09:29

Müge Anlı faili meçhul cinayetleri, olayları aydınlatarak gündeme damga vurmaya devam ediyor. Müge Anlı'da günlerdir Aleyna Çakır olayı işleniyor. Çakır'ın sevgilisi Ümitcan Uygun tarafından öldürüldüğünü iddia eden acılı aile, Müge Anlı'ya katılarak olayın aydınlatılmasını istedi. Acılı baba stüdyoda feryat ederek herkesin yüreğini burktu.

Günlerdir konuşulan olayla ilgili flaş bir gelişme daha yaşandı. Müge Anlı'nın canlı yayınına katılan bir tanık, Ümitcan Uygun'un annesi Gülay Uygun'un yurtta çocuk eğitmenliği yaptığı, 18 yaşına gelen genç kızları ise gece hayatına yönlendirdiği iddiasında bulunmuştu.

Okların bir anda kendisine döndüğü anne Gülay Uygun, önceki gece Ankara Keçiören'de boş bir alanda silahla vurulmuş hâlde ölü olarak bulundu. Peki bugün neler olacak? Gülay Uygun intihar mı etti, öldürüldü mü? İşte 18 Eylül Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı ve ekibinden yardım isteyen Hatice Kahraman, eşi Metin Kahraman'ın eve getirdiği bir kadın tarafından 130.000 TL ve altınlarının çalındığını iddia etti. Kayseri'de yaşayan ilginç hırsızlık olayında Hatice Kahraman eşi metin Kahraman'ı da suçladı. Kayseri'de yaşayan Hatice Kahraman 25 yıllık birikimini eşinin eve getirdiği genç bir kadın tarafından çalındığını iddia ederek Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurdu. Bir balık lokantasında çalışan Hatice Hanım yaşananlardan dolayı eşi Metin Bey'i sorumlu tutarak eve getirdiği kadınla iş birliği içinde olabileceğini öne sürdü. Hatice Kahraman evdeki parası daha öncede çalındığını söyledi. Bir izleyici tarafından adının Yeşim Yağcı olduğu söylenen kadının paraları evde nasıl kolaylıkla bulduğu da merak konusu oldu.

Türkiye Aleyna Çakır'ın başına gelenlerle sarsılırken bir acı haber de Aleyna Çakır'ın arkadaşı Emine Yanıkoğlu'nun geldi. 17 yaşında aşık oldum diyerek evlendiği kişi tarafından 1,5 yaşındaki bebeğinin gözü önünde öldürülen 20 yaşındaki Emine Yanıkoğlu'nun ailesi Aleyna Çakır'ın ailesine destek olmak için Müge Anlı ile Tatlı Sert stüdyosundaydı. İki ailenin ortak acısı tüm Türkiye'yi derinden etkiledi. Emine Yanıkoğlu'nun Aleyna Çakır'ın mezarı başında "Benim de sonum Aleyna gibi olacak!" dediği öğrenildi.

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