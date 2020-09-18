Yatalak gelip şifa bulduğu mahallenin muhtarı oldu

19 yıl önce yatalak olan Berrin Akduman'ın iyileştiği mahalleye, Türkiye'nin birçok yerinden insan koşup geldi. Doktorların yürüyemez dediği Akduman, iyileşip şifa bulduğu köye muhtar oldu ve yaşadığı yeri güzelleştirmek için çalışıyor.

EMEKLEDİ VE AYAKLANDI

56 yaşındaki Manisalı Berrin Akduman, 19 yıl bel fıtığı ameliyatının ardından yatalak kaldı. 4 yıl yatağa bağımlı kalan Akduman eşiyle birlikte Spil Dağı Milli Parkı'nda yer alan Ayvacık mahallesine taşındı. Doğayla iç içe yaşamla birlikte önce emekleyen, sonra tekerlekli sandalyeye geçen ve köylülerin yardımıyla ayağa kalkmayı başaran Akduman, artık koltuk değnekleriyle adeta koşuyor. Akduman kendisini hayata bağlayan çam ağaçlarının içindeki mahalleye hizmet etmek için de kolları sıvadı, muhtarlık seçimlerini kazanıp çalışmalara başladı.

ŞİFALI KÖY DİYE ÜNLENDİ

AYVACIK mahallesi ise bu gelişmelerin ardından 'şifalı köy' olarak ünlendi. Türkiye'nin birçok yerinden mahalleye yaşamak için gelenler oldu. Doğal yaşamı ve temiz havasıyla hastaların şifa kaynağı olan köye her gelen, bir daha ayrılamıyor.

NERMİN UÇTU