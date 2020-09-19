CEZERİ geleceğe yükseliyor

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar yönetiminde gerçekleştirilen CEZERİ Uçan Araba'nın uçuş testleri geçtiğimiz hafta başladı. İlk testlerde güvenlik halatlarına bağlı olarak havalanan CEZERİ, yapılan test uçuşlarının başarıya ulaşmasının ardından halatsız olarak ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Tamamen otonom olarak uçan ve akıllı uçuş sistemine sahip olan CEZERİ, aynı gece yapılan iki farklı uçuşu başarıyla tamamladı.

HEDEFE ULAŞILDI

Baykar Milli SİHA Ar-Ge ve Üretim Merkezi'nde gerçekleştirilen ikinci halatsız uçuş testlerinde ise CEZERİ yerden 10 metre yükseldi. Adını sibernetik ve robotik ilminin kurucusu, Artuklu Sarayı'nın başmühendisi Cizreli Müslüman bilim insanı El Cezeri'den alan CEZERİ, böylelikle kavramsal tasarımla başlayan çalışmaların ardından 1 buçuk yıl içinde ilk uçuşunu gerçekleştirmiş oldu. Türkiye'nin uçan araba yarışına bu kadar erken girmesi konusunda açıklamalarda bulunan Savunma Sanayi Analisti Kadir Doğan, bu gelişmenin kritik bir önem arz ettiğini söyledi. Toplumsal ulaşımdaki en devrimsel yeniliklerden biri olacak uçan arabalar, şu sıralar tüm dünyada geliştiriliyor.



2000 METREDE UÇACAK

ŞU anda BLDC özellikli elektrikli motorun ürettiği güç ile dönen 8 adet pervaneye sahip CEZERİ, gücünü ise yeniden şarj edilebilir lityum iyon bataryalardan alıyor. Aracın şu anda ne kadar hıza ulaştığı konusunda bir açıklama bulunmuyor, ancak saatte 100 km hızı geçeceği düşünülüyor. Ayrıca testlerde 10 metreye kadar çıkan uçan araba gelecekte 2000 metre irtifada seyir halinde olacak.