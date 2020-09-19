Emine Erdoğan'dan anlamlı ziyeret!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile birlikte ziyaretlerde bulunmak üzere Edirne'ye geldi. Şentop ve Erdoğan'ı, Edirne Valisi Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Trakya Üniversitesi Rektörü Erhan Tabakoğlu karşıladı.

Şentop ve Erdoğan, ilk olarak 2004 yılında Avrupa Konseyi'nce 'Avrupa Müze Ödülü'ne layık görülen ve 2016 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan Sultan 2'nci Bayezid Külliyesi'nde yer alan Osmanlı'nın 15'inci yüzyılda akıl hastalarını su, müzik sesi ve koku ile tedavi ettiği, devrin tıp yöntemlerinin anlatıldığı Sağlık Müzesi'ni ziyaret etti. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Rektör Tabakoğlu, müze hakkında bilgi verdi. Müzede, Trakya Üniversitesi bünyesinde 2018 yılında kentin dezavantajlı bölgelerindeki okulların taranması sonucu keşfedilen şan, nota ve enstrüman kursları verilen yetenekli çocuklardan oluşan 'Geleceğim Sensin Orkestrası' mini bir konser verdi.



Emine Erdoğan, daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığı, Edirne Müftülüğü ve Edirne İl Çevre Orman Müdürlüğü'nün de aralarında bulunduğu kurumlardan aldığı 9 çevrecilik ödülüyle 'Türkiye'nin en çevreci camisi' unvanını alan Sultan 2'nci Murat tarafından Tunca Nehri kıyısında 1434 yılında yaptırılan Dar-ül Hadis Camii'ni de ziyaret etti.

DHA