Maria ile Mustafa 3. bölüm canlı izle!

Galip'in ateşlediği silah ortalığı karıştırır. Mustafa'nın Gonca'dan ayrılmamasını isteyen Kudret, Maria'yı kovar. Karnında Mustafa'nın bebeğini taşıyan Maria, aşkıyla gururu arasında ne yapacağını bilemez! Reyhan'ın söyledikleri onu bir karar vermeye zorlar. Nadire, intikam hırsı ve öfkesi nedeniyle olanlardan büyük bir suçluluk duyar. Maria, hayatını en zor kararını vermeye çalışırken, aşkı uğruna bütün dünyayı karşısına alan Mustafa'nın Maria'dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur. İkisi de kendilerini bekleyen çok büyük tehlikeden habersizdirler!

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