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Haberler Yaşam Sağlık Bakanı Koca uyardı: İki virüs aynı şekilde bulaşıyor

Sağlık Bakanı Koca uyardı: İki virüs aynı şekilde bulaşıyor

, yaklaşan grip mevsimi öncesinde uyarıda bulundu. , "Gribin sebebi virüsü, korona virüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar" dedi.

Sağlık Bakanı Koca uyardı: İki virüs aynı şekilde bulaşıyor

İHA

20.09.2020, 14:33

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gribin sebebi influenza virüsü, korona virüsle aynı şekilde bulaşır. Yakın mesafede, kapalı ortamda risk artar. Korona virüse karşı alınan üç tedbiri sıkı uygularsak, grip vakalarını da azaltmış oluruz. Lütfen daha dikkatli olalım. Aynı anda iki virüsle savaşmak zorunda kalmayalım" ifadelerini kullandı.

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