Gençliğim Eyvah yeni bölüm izle

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GENÇLİĞİM EYVAH DİZİSİNDE BU HAFTA

Arif ve Zekeriya'nın yirmi beş sene önce Bodrum'daki Kebapçılar Kongresi'nde oda arkadaşları olan Yakup çıkagelir. Arif ve Zekeriya'nın İtalyan kızlarla olan ilişkisini bilmesi bir yana, boşboğaz bir adamdır Yakup… Arif ve Zekeriya'nın eşlerinin yanında bir pot kırmadan önce Yakup'u bir an önce göndermesi gerekmektedir.

Azra'yı kaybetmesi bir yana, yaptığı fedakârlıktan habersiz olan ailesi ve sevdikleri Ahmet'e sırt çevirmiştir. Bir tek Çağla onu yalnız bırakmamakta, destek olmaktadır. Ama bir de üzerine Azra'yı Zola'ya isteyecekleri haberi gelince Ahmet tamamen yıkılır.