Müge Anlı'da bugün neler yaşandı?

Gündüz kuşağının en çok izlenen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert", atv ekranında kaldığı yerden izleyicisiyle buluşuyor. Araştırmacı gazeteci Anlı, 12 sezon boyunca 153 cinayet dosyası aydınlattı, 3 bin 5 kaybı bularak 864 ailenin yüzünü güldürdü. Müge Anlı, uzman ekibiyle birlikte pek çok faili meçhul cinayeti aydınlatacak, kayıpları bulacak, aileleri kavuşturacak ve yeniden milyonları ekran başına toplayacak. Müge Anlı yine suçluların peşinde, mağdurların yanında olacak. İşte 21 Eylül Pazartesi Müge Anlı'da yaşananlar...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Yeşim'in savcı karşısında ifade verdiği söylendi. Parayı Metin Bey'in vermiş olması, Yeşim'in hırsızlık yapmış olup olmadığını belirtir mi konusu tartışıldı. Konuyla ilgili hatırlatma gösterildi. Yeşim'in sorgusunun devam ettiği, elinde bir torba olduğu söylendi. Torbada bileziklerin olması dilendi. Muhabir Pembe Koç Kayseri Adalet Sarayı'nın önünde. İlgili karar çıktığında bilgi verileceği söylendi. İstihbarat şefi Naim Bey de yayında. Birçok ihbar geldiğini ve adaletin peşinde koşulduğu için yediden yetmişe herkesin teşekkür ettiğini belirtti. Müge Hanım, çok duygulandığını ve Türk Tabipler Odası'nın korona sürecinde söylediği sözden dolayı ona kızgın olduklarını ama bu konuyla ilgili "Arkanızdayız" dedikleri için çok duygulandığını ifade etti. "Ben bu programı tek başıma yapmıyorum, ben sadece idare edenim, bu hepimizin programı" dedi. Yasemin Hanım'ın stüdyoya gelemediği ancak fotoğrafını yolladığı söylendi. Yasemin Hanım yayına bağlandı. Hiç görmediği ablasını arayan ve dün yayına gelen Ayşe, ablasını heyecanla beklediğini söyledi. Müge Hanım'a ve ekibine teşekkür etti. Mehmet Amca'ya eşiyle birlikte sağlığına dikkat edilmesi gerektiği söylendi. Herkesin onun arkasında olduğu söylendi. Mehmet Amca'ya atılan iftiradan bahsetmeye bile gerek olmadığını söyledi. Müge Hanım, soruşturmanın son sürat devam ettiğini, namuslu şerefli devlet mensuplarının bu konuyu çözeceğini söyledi.