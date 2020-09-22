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’li meclis üyesine sopalı saldırı!

CHP’li meclis üyesine sopalı saldırı!
Giriş Tarihi: 22.9.2020

CHP Efes Selçuk Belediye Meclis Üyesi Serkan Topalan, 4 kişinin sopalı saldırısına uğrayarak yaralandı. Saldırıyı, 29 Ekim kutlamaları sırasında Şirince'de Belediye Başkanı Filiz Cerioğlu Sengel ve meclis üyelerine karşı yapılan çirkin saldırıyı gerçekleştirenler arasında bulunan ve Ocak ayında disiplin kurulunun kararı ile partiden ihraç edilen Sedat Yolcu'nun gerçekleştirdiği öğrenildi. Olay daha önce partiden ihraç edilen Sedat Yolcu'nun aynı binada oturan kardeşi Vedat Yolcu'nun evinin bahçesinde gerçekleşti.

AİLESİNİ ALMAYA GİTTİ
Doğum günü partisine katılan ailesini almak için Vedat Yolcu'nun evine giden CHP Belediye Meclis Üyesi Serkan Topalan, bahçede gizlenen Yolcu'nun saldırısına uğradı. Saldırı sırasında biri belediye çalışanı Ö.Ö. olmak üzere 3 kişinin daha sopayla müdahale ettiğini iddia eden Topalan, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı darbelerle yaralandı. Tüm misafirlerin gözü önünde gerçekleşen saldırıyı polis, biber gazı sıkarak ayırdı. Hastaneye kaldırılarak ayakta tedavi edilen CHP'li Meclis Üyesi Topalan, darp raporu aldıktan sonra saldırıyı gerçekleştiren Sedat Yolcu ve diğer şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

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