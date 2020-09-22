Duygu’dan acı haber

Antalya'da 13 gündür kayıp olarak aranan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten'in (30), ormanlık alanda toprağa gömülü cesedi bulundu. Kadının sırtında ve göğsünde bıçak izine rastlanırken, başının ise bedeninden ayrıldığı tespit edildi. Cinayet şüphelisi Veli Ü'nün yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

OTOMOBİLİNE ALDI

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Duygu Çelikten, fatura yatırmak üzere 13 gün önce evden ayrıldı. Kent merkezine gelen Çelikten'i, sevgilisi olduğu ileri sürülen Veli Ü, annesinin hastanede olduğunu belirterek otomobiline aldı. İkiliden daha sonra haber alınamadı. Telefonlarına ulaşılamayan Duygu Çelikten'in ailesi polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, dün 2 çocuk annesi kadının cesedini, Kepez ilçesindeki ormanlık alanda toprağa gömülü halde buldu.

30 CM DERİNDE

Üzeri taşla kapatılan, 30 santimetre derine gömülen Çelikten'in vücudunda yapılan ilk incelemede, sırtında ve göğsünde derin bıçak izlerine rastlandı, başının ise vücudundan ayrıldığı belirlendi. Polis, cinayetin tek şüphelisi ve kadının sevgilisi olduğu iddia edilen Veli Ü'yü yakalamak için çalışma başlattı.