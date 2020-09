Uzman isim uyardı: Koronavirüs gripten daha bulaşıcı

Türkiye'de son zamanlarda korona virüsüne bağlı ölümlerde ve vakalarda artış dikkat çekici boyuta ulaştı. Sonbaharın yaklaşmasıyla birlikte yine solunum yoluyla bulaşan grip vakalarının da artışa geçmesi öngörülüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Merda Erdemir Işık, her iki virüsün de solunum damlacıkları ile bulaşan virüsler olduğunu söyleyerek, özellikle yakın dönemde uygulanan yasakların kalkması ve kış aylarına geçişin başlamasıyla birlikte her iki hastalık için riskin tekrar yükseldiğini ifade etti.





KORONA VİRÜSÜ GRİPTEN DAHA BULAŞICI

Korona virüsüne sebep olan Sars Cov-2 virüsünün az da olsa hava, temas ve damlacık yoluyla da bulaşabildiğinin altını çizen Uzm. Dr. Işık, her iki virüsün bulaştırıcılığı karşılaştırıldığında ise Sars Cov-2 virüsünün, gribe neden olan influenzaya göre çok daha bulaştırıcı olduğunun bilindiğini söyleyerek, "influenza kaynaklı grip hastalarında şikayetler başladıktan sonra bulaştırıcılık en yüksek noktada iken, korona virüsü semptomlar başlamadan önceki 48 saat içerisinde bulaştırıcılık en fazladır. Her iki hastalıkta da asemptomatik kişiler bulaştırıcı olabilir; fakat unutulmamalıdır ki hastalığın belirtilerini gösteren kişiler her zaman daha çok bulaştırma potansiyeline sahip olacaktır" diye konuştu.



BURUN AKINTISI VE BOĞAZ AĞRISI KİLİT NOKTA

Gripte; sıklıkla yüksek ateş, terleme, baş, kas ve boğaz ağrısı, öksürük, burun akıntısı, halsizlik şikayetleri görülürken, Covid-19'da benzer şekilde ateş yüksekliği, terleme, baş ve kas ağrısı, öksürük, nefes darlığı, halsizlik gibi benzer semptomların görüldüğünü belirten Uzm. Dr. Işık, "Burun akıntısı ve boğaz ağrısını Covid-19'da çok sık görmüyoruz. Koku ve tat alma problemleri de genellikle Covid-19 varlığında tabloya eklenmektedir. Gripte kuluçka süresi 1-4 gün (ortalama 2 gün) iken Covid-19'da kuluçka süresi 2-14 gün (ortalama 5 gün) olarak kabul ediliyor. Gripte şikayetler hastalığın ilk 3-7. günlerinde en fazla iken, Covid 19'da şikayetler hastalığın 2-3. haftasında en fazla görülmektedir. Gripte ölüm oranı yüzde 0,1 iken covid 19'da ölüm oranının yüzde 0,25-yüzde 3 arasında olduğu bilinmektedir" dedi.





ERKEKLER KORONA VİRÜSÜ İÇİN RİSK FAKTÖRÜ

Gribin çocuklarda çok yaygın görülüp en riskli grubun 2 yaş altı olduğunu ve hastalığın yayılmasında rollerinin büyük olduğunu belirten Uzm. Dr. Merda Erdemir Işık, "Covid-19 ise çocuklarda çok yaygın değildir ve genellikle hafif geçirilir. Grip için risk faktörleri, 65 yaş üstü ya da 2 yaş altı olanlar, bağışıklığı baskılanmış kişiler, hamileler (ve doğumdan sonraki ilk 2 hafta), morbid obezler, kronik akciğer hastalığı, kalp hastalığı, karaciğer ya da böbrek hastalığı olanlar ve huzurevlerinde yaşayanlardır. Covid-19 için risk faktörleri ise ileri yaş, erkek cinsiyet, obezite, hipertansiyon, kronik akciğer hastalığı, kalp hastalığı, tip 2 diyabet, kanser, kronik böbrek hastalığı, ilerlemiş karaciğer hastalığı, ameliyat sonrası iyileşme dönemi, huzur evinde yaşayanlar ve sosyoekonomik düşük seviye sıralanabilir" şeklinde konuştu.



Covid-19 ile gribin birlikte de görülebileceğini belirten Dr. Merda Erdemir Işık, her iki hastalığın birlikte görülmesi halinde hastalığın daha ağır seyredeceğini, bu yüzden mutlaka herkesin grip aşısını yaptırması gerektiğini vurguladı.

