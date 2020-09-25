Botoks öldürdü!

İSTANBUL Beylikdüzü'nde yaşayan 38 yaşındaki Kübra Boyraz, güzellik merkezinde yaptırdığı botoks işleminden sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 1'i hekim, 5 kişi serbest bırakıldı.

BABASI ŞÜPHELENDİ

Beylikdüzü'nde bir rezidansta bulunan güzellik merkezine giden Kübra Boyraz, botoks yaptırdıktan sonra evine döndü. Evinde fenalaşan Boyraz, babasının çağırdığı ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Genç kadın hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kızının ölümünden şüphelenen baba Mehmet Boyraz, suç duyurusunda bulundu.

KAMERALARA YANSIDI

Boyraz'ın güzellik merkezine girip-çıktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Kamera kayıtlarının da ortaya çıkmasının ardından güzellik merkezinde pratisyen hekim olduğu öğrenilen Öner Ö. ve güzellik merkezi çalışanları Erdal D, Ömer E, Bülent B. ve Kadriye A, İzmir'de polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınıp Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

MERKEZ KAÇAK ÇIKTI

Yapılan incelemelerde güzellik merkezinin kaçak olduğu ortaya çıktı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.