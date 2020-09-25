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Haberler Yaşam Hercai 40. bölüm canlı izle!

40. bölüm !

TV ekranlarının sevilen dizisi , yeni sezona da reyting rekorları kırarak merhaba dedi. ve 'ın birbirlerine olan sevgisi diziseverler tarafından büyük beğeni alıyor. Dizinin fanları 'Hercai ' adresini araştırmaya başladı.İşte canlı izleme ekranı...

Hercai 40. bölüm canlı izle!

25.09.2020, 20:23

Azat'ın vurulmasıyla iki aile arasındaki düşmanlık çoğalırken, esrarengiz bir biçimde ortaya çıkan Aslan suçu üstlenmiş ve Azize'yi büyük bir paniğe sürüklemiştir. Gözlerden uzak büyüttüğü tek erkek torununun gelişiyle tüm planları bozulan Azize onu geri göndermenin yollarını arar. Azat'ın vurulduğu anı gözleriyle gören Reyyan ise şoktadır. Tam uzaklara gidecekleri sırada Miran'ın böyle bir şey yapmasına anlam veremez. Ta ki onunla konuşuncaya dek. Gerçekleri öğrenmesi ve Miran'ın yanında yer alması uzun sürmez ancak bu kez sınavları çok daha büyüktür. Çünkü Hazar dahil tüm aile, bu evliliğin derhal bitmesi gerektiğinde hemfikirdir. Tüm bu yaşananlardan sonra Reyyan ailesini karşısına alıp Miran'la gidecek mi? Aslan Aslanbey dost mu? yoksa düşman mı?.

HERCAİ 40. YENİ BÖLÜM CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

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