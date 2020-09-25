Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı'na sayılı günler kaldı

Bu yıl ikincisi gerçekleşecek olan Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Sabah, www.sabah.com.tr, a Haber ve a Para ana medya sponsorluğunda Bilişim Vadisi organizatörlüğüyle 8 Ekim'de, online olarak gerçekleştirilecek.

Geçtiğimiz yıl 600+ üst düzey yöneticinin katılımıyla gerçekleşen Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Konferansı, bu yıl sanal olarak katılımcılarını buluşturacak. Ziyaretçilerine fiziki bir etkinlik gibi imkanlar sunan etkinlikte 2500+ katılımcı hedefi bulunuyor.

Türkiye'nin en büyük Sanal Kamu Teknoloji etkinliği olmayı hedefleyen bu etkinlikte Covid19 Pandemi süreci ve Dijitalleşme, Milli Teknoloji Hamlesi, Kamu Kurumlarında Dijital Dönüşüm, Teknolojide İnsan, 5G, IoT Teknolojisi ve Stratejileri, Blockchain, Büyük Veri, Siber Güvenlik, KVKK, Akıllı Şehirler & Akıllı Çevre, Artırılmış Gerçeklik & Yapay Zeka, Sanayide Dijital Dönüşüm & Akıllı Üretim, Dijital Çağ'da Yönetişim, Dijital Etik gibi konular görüşülecek.

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Erol Özgüner, MÜSİAD YK üyesi Fahrettin Oylum, T.C Sağlık Bakanlığı, Veri Yönetimi Daire Başkanı Dr.Özgür Sezer gibi çeşitli kamu kurumu ve özel sektörden 50+ üst düzey konuşmacıların bulunacağı etkinliğe Cisco, Havelsan, Red Hat, Siemens, Oracle gibi çeşitli sponsorlar destek veriyor.

Etkinliğe katılmak istiyenler info@effuture.com adresinden ulaşabilecek.