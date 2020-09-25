Züccaciye sektörünün gözü üniversitelilerde

Türkiye genelinde 250 bin kişiyi istihdam eden züccaciye sektörünün çatı kuruluşu ZÜCDER, sektöre nitelikli eleman kazandırmak üzere üniversitelerle işbirliğine gitti. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, oluşturdukları ZÜCDER IK-Kariyer projesi ile ilk etapta Gedik ve Kültür Üniversiteleri ile anlaştıklarını projeyi Türkiye geneline yaymayı hedeflediklerini söyledi.

SAYI GİDEREK YÜKSELECEK

Züccaciye sektörü her geçen yıl büyüme grafiği çizerken pazar büyüklüğü 10 milyar dolara ulaşmış durumda. 2019 yılını toplam 4,6 milyar dolarlık ihracat, 880 milyon dolarlık ithalat ile kapatan sektör 2019 yılında 3,7 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi. Züccaciye sektörü dolaylı olarak bir milyon civarında kişiye istihdam sağlıyor. ZÜCDER Başkanı Öksüz, sektördeki kalifiye eleman açığını kapatabilmek adına ZÜCDER İK-Kariyer projesini oluşturduklarını söyledi. Öksüz, bu proje ile gençlerin hayata atılmalarını sağlamak için ilgili meslek liselerinden ve üniversitelerden mezun olan gençlere istihdam olanağı ile okumaya devam edenlere staj imkanı sağladıklarını vurguladı. Projenin 250 istihdam ve 500 staj yeri ile başlamasını planladıklarını belirten Öksüz, "Bir yıl içinde bu sayıları ikiye katlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.