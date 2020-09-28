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Haberler Yaşam ‘Hayatımı mahvetti kör kalacaktım’

‘Hayatımı mahvetti kör kalacaktım’

‘Hayatımı mahvetti kör kalacaktım’
Giriş Tarihi: 28.9.2020

38 yaşındaki Kübra Boyraz'ın Beylikdüzü'nde kalça dolgusu yaptırdıktan sonra yaşamını yitirmesiyle ilgili estetisyen Erdoğan D'nin tutuklanmasının ardından, teslim olan Dr. Öner Özsoyer de hakim karşısına çıkarıldı ve o da tutuklandı.

'DAVALARI KAZANDIM'
Estetik skandalı sonrası aynı ekibin İzmir'de de onlarca mağduru olduğunu ortaya çıkaran Yeni Asır, mağdurlardan biri olan Orkide Acar'a ulaştı. Estetik canavarlarının elinden zor kurtulduğunu söyleyen kadın, "Az kalsın kör olacaktım" diye tepki gösterdi. Haber Müdürümüz Fatih Şendil'e konuşan Orkide Acar, "Küçük bir göz kapağı ve gözaltı botoksu için gittiğim klinikte kör olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. Yüzüm uzun süre tanınmayacak hale geldi. Bu estetik şebekesiyle 4.5 yıldır uğraşıyorum. Tazminat davalarını kazandım ve şu an istinaf mahkemesinde kararın onanmasını bekliyorum" dedi.

FATİH ŞENDİL

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