İkra bebeği yaşatmak için zaman daralıyor

Aydın'da doğuştan SMA hastası olan ve hareket edemeyen 16 aylık İkra Deniz, burnundan besleniyor. Yaşam savaşı veren çocuklarının 18 milyonu bulan tedavi ücretinin karşılanması için hayırseverlerden destek beklediklerini dile getiren anne Emel Pamuk, "Amerika'da zolgensma gen tedavisi alması gerekiyor ve bu tedavi için 8 ay süremiz kaldı. Ancak o zaman kızım makineye bağlı kalmaktan kurtulacak. Onun yaşamasını istiyorum, gülümseyebilmesi bile bize yeter" diye konuştu. Söke'nin Sarıkemer mahallesinde, Mustafa-Emel Pamuk çiftinin 16 ay önce İkra Deniz adında çocukları dünyaya geldi.

TEDAVİ İÇİN 8 AYI KALDI

Mayıs'ta rahatsızlanan İkra'ya, İzmir Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nde SMA Tip1 teşhisi konuldu. Doktorlar, minik kıza 2 yaşına gelmeden sadece yurtdışında gerçekleştirilen gen tedavisi yapılması gerektiğini bildirdi. Kızlarının tedavi için 8 ay süresinin kaldığını belirten Emel-Mustafa Pamuk çifti, "ABD'de yapılacak tedaviye 18 milyon lira gerekiyor. Hayırseverin desteğini bekliyoruz" dedi.

MEHMET KAVAS