Öykü Arin, karantina günlerinde çok mutlu

Lösemi tedavisi gören Öykü Arin Yazıcı (4), Antalya'daki tedavisinin ardından İzmir'deki odasına kavuştu. Evinin bahçesinde bisiklete binen, çimlerde koşup eğlenen Öykü Arin, pandemi koşullarında ailesiyle doyasıya vakit geçiriyor. Küçük kız için başlatılan 'Öykü Arin'e umut ol' kampanyasına bağışta bulunan binlerce kişiden, son 1 ayda 4 eşleşme gerçekleşti.

EĞLENCELİ VAKİT GEÇİRİYOR

İzmir'de 2 yıl önce lösemi teşhisi koyulan Öykü Arin Yazıcı'nın, 26 Haziran'da babası Çağdaş Yazıcı'dan yapılan yarı uyumlu nakilde ilik uyumu yüzde 98.5 oranında başarılı oldu. Tedavisi boyunca steril odada kalan Öykü Arin, doktorlarının uyarısıyla belli bir süre ailesi tarafından ev karantinasına alındı. Yüzde 100 uyumlu nakil bulunamadığı için risk grubundaki Öykü'nün ilik savaşı sürüyor. Küçük kıza, 3 ayda 1 intravenöz immünglobulin (IVIG) tedavisi uygulanıyor. Ailesiyle birlikte Ağustos'ta İzmir'deki evlerine dönen Öykü, şu sıralar odasına, yatağına, oyuncaklarına kavuşmanın heyecanını yaşıyor. Evinin bahçesinde koşup eğlenen Öykü Arin, korona tedbirleri kapsamında ailesi, akrabaları ve yaşıtlarıyla vakit geçiriyor.