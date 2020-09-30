Çocukları göklere uçurdu

Oğuzhan Özkaya Eğitim Kurumları Başkanı Oğuzhan Özkaya, helikopter gezisi sözü verdiği öğrencilerini uçurdu. Kurumun bu yıl Balçova'da faaliyete geçen ilkokulundaki 1. sınıf öğrencilerine helikopterle uçma vaadinde bulunan ancak pandeminin araya girmesiyle uçuşu ertelemek zorunda kalan Özkaya, eğitimin başlaması üzerine öğrencilerini gökyüzüyle buluşturdu. 12'si kendi okulu, 6'sı da devlet okullarında başarılı öğrencilerden oluşan 18 kişilik minik kafilesinin uçuşunu bölüm bölüm gerçekleştiren Oğuzhan Özkaya, "Okulları farklı olsa da hepsi bizim çocuklarımız. Onların mutluluğu bizim için çok önemli. Uçuşların masraflarını İzmir Havacılık Kulübü ile ortaklaşa karşıladık" dedi.

UÇUŞ EĞİTİMLERİ ALDI

BU yaştan sonra uçuş eğitimleri alarak pilot olduğunu söyleyen Özkaya, "Çocukların hayalleri sizi ummayacağınız yerlere götürür. Ben bir öğrencimin okula uçak getirme fikriyle havacılığa adım attım. Şimdi güneşin batışını helikopterle izliyorum" dedi. Özkaya, helikopter almak için para da biriktirdiklerini ancak salgının başlamasıyla bu hayallerini bir yıl sonrasına bıraktıklarını açıkladı.

ERCAN AKGÜN