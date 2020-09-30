Girişim şirketinden e-ticarete 3D çözüm

TEKNOPARK İstanbul'un Kuluçka Merkezi Cube Incubation'da ileri teknolojiler alanında faaliyet gösteren Türk girişim şirketi, geliştirdiği 3D görüntüleme ve Artırılmış Gerçeklik (AR) tabanlı teknolojiler ile e-ticareti 3 boyutlu hale getirerek online alışveriş deneyimini artırıyor.

SANAL GERÇEKLİK



İSTANBUL'DA faaliyetlerini sürdüren ve 3D teknolojileri üzerine dikkat çeken çalışmalara daha önce de imza atan şirket, e-ticarette gerçeğe yakın ürün gösterimi için ürettiği Web 3D ve AR çözümlerini markalara sunmaya başladı. Şirketin kurucusu Bülent Demirhan, projenin amacını insanların mağazada yaşadıkları ürün deneyimini, yüksek kalitede ve gerçekçi 3D görüntülerle online olarak da web üzerinden kolayca yaşamasını sağlamak olarak açıkladı. Sundukları teknolojinin çok kaliteli ve hızlı şekilde artırılmış gerçeklikle farklı bir 3D ürün deneyimi sağladığına dikkati çeken Demirhan, "Tüketiciler satın alacakları ürünleri ortalama 3 dakika süreyle detaylı bir şekilde inceliyor" diye konuştu.