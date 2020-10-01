9 milyon yıllık karıncayiyen ve fil fosili bulundu

Denizli'deki yüzey araştırmalarında, 9 milyon yıl önce yaşadığı tahmin edilen fil ve karıncayiyenin de aralarında olduğu 8 farklı hayvan türüne ait fosile rastlandı. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet İhsan Aytek başkanlığında, Ege, Pamukkale ve Hitit üniversitelerinden paleoantropolog, paleontolog ve jeologlardan oluşan ekip, Denizli'de yüzey araştırması yaptı. 9 milyon yıllık 8 farklı fosil memeli türü tespit edildi. Tavas ve Beyağaç'ta fil ve karıncayiyen fosillerinin yanı sıra domuz, sırtlan, zürafa, at ve ceylan fosilleri, Merkezefendi'de de pleyistosen dönem olarak 1.2 milyon yıllık mamut fosili belirlendi.