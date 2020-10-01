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sınav başvurusu nasıl yapılır? başvuru kılavuzu yayınlandı

merakla beklenen //Adli Yargı-Avukat sınav başvuru tarihlerini yayınladı. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar sınava dair detayları araştırıyor. Peki Adalet Bakanlğı sınav başvurusu nasıl yapılır? Başvuru için gerekenler nelerdir? İşte detaylar...

Adalet Bakanlığı sınav başvurusu nasıl yapılır? ÖSYM başvuru kılavuzu yayınlandı

01.10.2020, 12:01

2020 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı), 2020 Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hâkim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı Avukat), 2020 İdari Yargı Hâkim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-İdari Yargı), için sınav tarihleri belli oldu. ÖSYM Adalet Bakanlığı sınavları için başvuru kılavuzunu yayınladı. İşte sınavla ilgili merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI SINAV BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı),2020-Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-Adli Yargı-Avukat),2020-İdari Yargı Hakim Adaylığı Yazılı Yarışma Sınavı (2020-İdari Yargı),21-22 Kasım 2020 tarihlerinde 4 oturumda uygulanacaktır.

Sınava başvurular, 01 - 08 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2020-Adalet Bakanlığı Sınavları (AdliYargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, Kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların ilgili Kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

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